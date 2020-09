Mostra del Cinema di Venezia, là dove si inseguiva lo sguardo di Brad Pitt o di Scarlett Johansson c’è un antidiluviano e buio Vicolo Corto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il muro di Venezia. Inizia così la 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Con una cinquantina di metri di plastica bianca spessa mezzo metro e alta tre/quattro a coprire la visione del red carpet dalla strada del lungomare del Lido. Là dove si inseguiva lo sguardo di Brad Pitt o di Scarlett Johansson, oggi c’è un antidiluviano e buio Vicolo Corto. Per il Covid, ovvio, questo ed altro. Niente assembramenti, niente spintoni, niente file, niente passerella e niente autografi. Solo sani distanziamenti. Così Venezia 2020, nona direzione consecutiva dell’oramai papa ... Leggi su ilfattoquotidiano

