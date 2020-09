Mostra del cinema di Venezia 2020: tutto il meglio di mercoledì 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ta-ta-ta-tàn! Dopo la pre-apertura con Molecole di Andrea Segre, si alza finalmente il sipario sulla settantasettesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. La più attesa della Storia (e non solo in Italia), purtroppo non per le ragioni che ci si augurerebbe. Il primo grande evento internazionale dopo il lockdown – in forma ridotta ma non troppo, coi suoi 1370 lungometraggi e 1339 corti – è un vero e proprio laboratorio: siamo pronti a convivere in sicurezza con il virus? Mhmmmmm… Ma la fortuna, si sa, aiuta gli audaci. E comunque, fra le mille precauzioni prese – e in nome della sobrietà – c’è stato anche l’annullamento della tradizionale cena di gala… Leggi anche ... Leggi su iodonna

