Mostra del cinema di Venezia 2020, gli ospiti della 77esima edizione (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Mostra del cinema di Venezia inizia il 2 settembre 2020 e si conclude il 12 settembre, dieci giorni ricchi di appuntamenti che non guardano in faccia al Covid e pulluleranno di ospiti (sia fisici che in videoconferenza). Dopo Alessandra Mastronardi, sarà Anna Foglietta la madrina dell‘edizione 77 a condurre la serata di apertura e di chiusura del festival. Il Leone alla carriera sarà consegnato a Tilda Switon e Ann Hui, due donne. Mentre per il film d’apertura vedremo Molecole di Andre Segre, per il film di chiusura ci sarà Lasciami andare di Stefano Mordini. La giuria, come sappiamo, è presieduta da Cate Blanchett. Ma quali sono gli ospiti di Venezia 77? La giuria dell’edizione 77 di ... Leggi su tpi

