Mostra del Cinema di Venezia 2002, Anna Foglietta madrina del festival: “È un anno speciale. Abbiamo una responsabilità” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anna Foglieta madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Un impegno sempre denso di emozioni, ma quest’anno c’è anche di più. Al Lido si celebrerà l’unico festival di livello mondiale in presenza. Il motivo lo sappiamo tutti ed è l’emergenza coronavirus. In completo nero, giacca e pantalone, cappelli biondi raccolti l’attrice è apparsa sul red carpet per il consueto photocall. Emzionata, ma determinata e “orgogliosa di essere stata scelta”, perché questa 77esima edizione va considerata come un ‘anno zero’, un’occasione per ripartire e “dire al mondo che ce la possiamo fare“. “Penso che la Mostra del ... Leggi su ilfattoquotidiano

WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - ilpost : In attesa delle nuove foto del Festival di #Venezia di quest’anno, abbiamo raccolto una serie di vecchie immagini i… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Roberto Cicutto: “Voi del pubblico stasera siete protagonisti come noi: c’è coscienz… - MaricaGusmitta : RT @IlPaoloGiordano: Anna Foglietta, madrina della Mostra del Cinema di Venezia “edizione zero”. Una donna colta, un’attrice empatica, la m… - MatteoMarchini5 : Mostra del Cinema di Venezia 2002, Anna Foglietta madrina del festival: “È un anno speciale. Abbiamo una responsabi… -