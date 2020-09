Morto Philippe Daverio, Sala: 'Grande protagonista della vita culturale di Milano' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'Con scompare uno dei grandi protagonisti della vita culturale di degli ultimi decenni. Daverio è stato un innamorato di Milano cui ha sempre dato la forza della sua originalità e della sua competenza,... Leggi su leggo

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - ilpost : È morto Philippe Daverio, noto conduttore e storico dell'arte, aveva 70 anni - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto lo storico e critico d'arte Philippe Daverio: aveva 70 anni - aspettaaspetta : RT @roberto_marcato: *Morto lo storico dell'arte Philippe #Daverio* Davvero una brutta notizia, c’eravamo visti a gennaio a Venezia e abbia… - muskatnuB : RT @rsta: Morto Philippe Daverio, quando difendeva le città d'arte: 'Non si consideri Firenze un turistodromo' -

Docente, saggista e storico dell’arte ed ex assessore alla Cultura del Comune di Milano: ci lascia a 71 anni Philippe Daverio, morto questa notte all’Istituto dei Tumori di Milano. A renderlo noto è l ..."Addolorato per la morte di Philippe Daverio. Avevamo in progetto un bellissimo percorso guidato, a piedi, tra le bellezze del centro storico di Firenze, lo porteremo avanti lo stesso e lo dedicheremo ...