Morto il “compagno” Duch, il macellaio comunista responsabile del massacro di 16mila cambogiani (Di mercoledì 2 settembre 2020) La definizione che meglio consente di conservarne la triste memoria è quella di “macellaio”. Un macellaio intriso di ideologia comunista che fu il braccio armato del regime violento di Pol Pot in Cambogia, altro idolo della sinistra italiana degli anni Settanta. Duch, il capo carceriere dei Khmer Rossi, vero nome Kaing Guek Eav, è Morto a 77 anni mentre scontava una condanna all’ergastolo per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. I crimini contro l’umanità di “Duch”, Kaing Guek Eav Giudicato colpevole per sua stessa ammissione di aver supervisionato la tortura e le uccisioni di 16mila cambogiani mentre era al comando della prigione più famosa del regime, negli ultimi ... Leggi su secoloditalia

Corriere : Morto il compagno Duch, spietato torturatore nel regime di Pol Pot - repubblica : Cambogia, morto il 'compagno Duch'. Era il torturatore capo dei Khmer Rossi [aggiornamento delle 12:22] - repubblica : Cambogia, morto il 'compagno Duch'. Era il torturatore capo dei Khmer Rossi - SecolodItalia1 : Morto il “compagno” Duch, il macellaio comunista responsabile del massacro di 16mila cambogiani… - Roberto_Ricci : RT @aforista_l: Ci sono persone che rendono il mondo migliore con la loro vita; altre, con la loro morte. Cambogia, morto il 'compagno Duc… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto “compagno”