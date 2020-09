Morto a 57 anni Mendy, ex campione del mondo dei pesi leggeri Wbc (Di mercoledì 2 settembre 2020) E' scomparso l'ex campione del mondo dei pesi leggeri di boxe, Jean-Baptiste Mendy, all'età di 57 anni per un cancro al pancreas in un ospedale di Parigi. Jean-Baptiste Mendy era nato a Dakar nel 1963,... Leggi su quotidiano

