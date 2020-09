Monsignor Viganò, l’arcivescovo che vuole “salvare i bambini dalla dittatura sanitaria” e la violenza delle Crociate (Di mercoledì 2 settembre 2020) La manifestazione indetta per sabato 5 settembre a Roma “contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”, che vedrà la galassia negazionista italiana in piazza, sull’esempio delle analoghe iniziative in altri paesi europei, ha ricevuto la “benedizione” dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, il porporato anti-Bergoglio che rimpiange la chiesa preconciliare. Monsignor Viganò, l’arcivescovo che vuole “salvare i bambini dalla dittatura sanitaria”, rimpiange la violenza delle Crociate La risposta data il 15 agosto scorso a una lettera del 2 dello stesso mese a firma dei promotori della la manifestazione di Roma, Rosaria Mangia a nome ... Leggi su nextquotidiano

