Mondo dell'arte in lutto, un dolore inconsolabile: l'annuncio della regista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Morto Philippe Daverio. A dare la notizia è un'agenzia. Il critico e storico d'arte, 71 anni, è morto questa notte all'Istituto dei Tumori di Milano. A rendere pubblica la notizia la regista e direttrice del Teatro Franco Parenti, Andree Ruth Shammah. Daverio, docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. "Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte" ha detto Shammah. Daverio, era nato a Mulhouse, in Alsazia, in Francia, il 17 ottobre 1949 da madre francese, Aurelia Hauss, e padre italiano, Napoleone Daverio, costruttore. Era il quarto di sei figli. Tra i suoi contributi al Mondo dell'arte, anche diverse pubblicazioni. Con la casa editrice Rizzoli ha pubblicato nel 2011 il libro 'Il museo

