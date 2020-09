Mondiali di ciclismo 2020 assegnati a Imola: le gare dal 24 al 27 settembre – il percorso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si torna a Imola, 52 anni dopo lo storico trionfo di Vittorio Adorni al termine di una fuga di 230 km. I Mondiali di ciclismo 2020 si correranno in Italia: l’Uci ha scelto la città romagnola e il suo storico circuito dopo la rinuncia di Aigle-Martigny in Svizzera del 12 agosto scorso. Battuta la concorrenza della Francia, che ha offerto meno garanzie dal punto di vista organizzativo, fondamentali per evitare i rischi legati al coronavirus. Le gare si svolgeranno dal 24 al 27 settembre: ci saranno solo donne e professionisti con quattro gare (le due cronometro e poi le prove in linea). La partenza e l’arrivo di tutte le gare saranno sul circuito automobilistico di Imola e i percorsi proposti dal comitato organizzatore ... Leggi su ilfattoquotidiano

