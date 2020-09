Ministro Costa a Castel di Sangro, Ssc Napoli chiarisce: "Non si è parlato di riapertura degli stadi" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Ministro Sergio Costa ha fatto visita al Napoli a Castel di Sangro, dove ha incontrato la squadra ed ovviamente il tecnico Gennaro Gattuso. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - sscnapoli : Graditissima visita del Ministro Costa al ritiro di Castel di Sangro. ?? #ForzaNapoliSempre - sy_healthy : RT @sscnapoli: Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - PolatoLuca : RT @sscnapoli: Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - GiuDayLorDie : RT @sscnapoli: Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi -

