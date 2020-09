Milano tonica con le altre Borse europee (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Ottima giornata per Piazza Affari e le altre Borse europee, che proseguono gli scambi in rialzo, in scia all’ottima performance di Wall Street e delle Borse asiatiche. I mercati esprimono così ottimismo sul futuro e su nuovi piani di stimolo all’economia ed attendono con fiducia i dati occupazionali americani. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Invariato lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,00%. Tra le principali Borse europee brilla Francoforte, con un forte incremento (+2,4%), ottima performance per Londra, che registra un progresso dell’1,85%, e exploit di Parigi, che mostra un rialzo del 2,34%. ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : Borsa: Europa tonica con i future Usa, a Milano (+0,7%) corre Campari - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa tonica con i future Usa, a Milano (+0,7%) corre Campari - InvestingItalia : #Borsa Milano apre tonica con Europa su segnali distensione Usa-Cina - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tonica Milano tonica con le altre Borse europee Teleborsa Milano tonica con le altre Borse europee

(Teleborsa) - Ottima giornata per Piazza Affari e le altre borse europee, che proseguono gli scambi in rialzo, in scia all'ottima performance di Wall Street e delle borse asiatiche. I mercati esprimon ...

Ftse Mib tonica in scia record Wall Street. Scatto di CNH, bene anche FCA ed Enel

Economia - Piazza Affari Avvio positivo per Piazza Affari dopo i nuovi record di Wall Street ancora una volta trainato dal rally dei tecnologici. Il Ftse Mib segna +0,51% a 19.694 punti. Ieri la Borsa ...

(Teleborsa) - Ottima giornata per Piazza Affari e le altre borse europee, che proseguono gli scambi in rialzo, in scia all'ottima performance di Wall Street e delle borse asiatiche. I mercati esprimon ...Economia - Piazza Affari Avvio positivo per Piazza Affari dopo i nuovi record di Wall Street ancora una volta trainato dal rally dei tecnologici. Il Ftse Mib segna +0,51% a 19.694 punti. Ieri la Borsa ...