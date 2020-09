Milan, vittoria in rimonta contro il Novara: doppietta di Paquetà (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Milan supera in rimonta 4-2 il Novara: Paquetà mattatore del match con una doppietta. Di Calabria e Laxalt gli altri due gol Termina con un rocambolesco 4-2 la prima amichevole stagionale del Milan contro il Novara. Doppio vantaggio degli ospiti con Bellicchi ma nel secondo mini-tempo il Milan sale in cattedra e rimonta con le reti di Paquetà e Laxalt. Nel terzo e ultimo tempo da 20 minuti, Calabria e ancora Paquetà chiudono il match. Buoni segnali da parte di tutto il collettivo rossonero e soprattuto dal neo acquisto Roback che ha mostrato grande personalità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Milan, vittoria in rimonta sul Novara - MilanForever81 : RT @SkySport: Milan, vittoria in rimonta sul Novara - Rossonero__1899 : RT @SkySport: Milan, vittoria in rimonta sul Novara - GianniVaretto : RT @SkySport: Milan, vittoria in rimonta sul Novara - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Milan-Novara 4-2: vittoria in rimonta per la squadra di Pioli nella prima amichevole rossonera -