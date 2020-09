Milan, obiettivo vice Ibrahimovic: il primo nome è Jovic (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport , i rossoneri non si accontentano di Rebic e Leao come alternative a Zlatan Ibrahimovic e vorrebbero un centravanti di ruolo per far rifiatare lo svedese. Il Real ... Leggi su milanlive

TuttoMercatoWeb : Federico Chiesa è il grande obiettivo di Maldini: il Milan prova il colpo a effetto - gazz_rossonera : Milan, obiettivo vice Ibrahimovic: il primo nome è Jovic - MilanLiveIT : Asse con il #RealMadrid sempre caldo: obiettivo #Jovic ?? #MercatoMilan ?? - news24_napoli : Milan, obiettivo vice Ibrahimovic: il primo nome è Jovic - FrankRN10 : RT @TuttoMercatoWeb: Federico Chiesa è il grande obiettivo di Maldini: il Milan prova il colpo a effetto -