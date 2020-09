Milan-Novara – Inizio shock per i rossoneri, poi viene fuori Paquetá: protagonisti a sorpresa nel 4-2 finale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Milan va sotto e poi la ribalta. L’amichevole contro il Novara, compagine di Serie C, finisce 4-2. rossoneri che subiscono la doppietta di Bellichi, poi rialzano la testa nel resto del match (gara da tre tempi). Ibra subito titolare, ma è Paquetá a prendersi la scena. Il brasiliano fa doppietta e colpisce anche un palo, che propizia la rete di Calabria. A completare è un gol di Laxalt. Tra le note positive c’è sicuramente il giovane Kalulu, terzino arrivato dal Lione, ma anche Roback, attaccante svedese molto giovane. Ma l’assoluto protagonista è Paquetá, chissà che il suo futuro non venga rivalutato. Pato, dal tumore all’errore del cugino per la patente. Tra Giulietta e Romeo e il ‘Playboy’ di RonaldoL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

