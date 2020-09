Migranti: task force Regione Siciliana in hotspot Lampedusa, 'diritti vanno praticati non predicati' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - Terzo sopralluogo, nei centri di accoglienza per Migranti, della task force istituita dalla Regione Siciliana per verificare la compatibilità con le norme sanitarie e linee guida Covid delle strutture presenti sull'Isola. Dopo Pozzallo e Ragusa, adesso è la volta di Lampedus dove l'hotspot, a fronte di un capienza consentita di 192 persone, ospita mediamente più di mille persone. La speciale 'commissione', formata con decreto dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha raggiunto la più grande Pelagie affiancata dagli uomini del dipartimento regionale della Protezione civile. "Le immagini girate all'interno e all'esterno della struttura di contrada Imbriacola testimoniano i gravi problemi igienico-sanitari e di ... Leggi su liberoquotidiano

tg2rai : La situazione dei #migranti a #Lampedusa. L'hotspot è al collasso e in condizioni igienico-sanitarie precarie. La v… - canalesicilia : Task force Regione a #Lampedusa - Musumeci: 'Su #Hotspot avevamo ragione' - - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti:Musumeci,diritti umani vanno praticati,no predicati. Governatore posta video visita task force in hotspost Lamped… - fabianomario1 : Migranti, task force Regione in hotspot Musumeci posta video: «E ora che si fa»? - MarinoBruschini : RT @tg2rai: La situazione dei #migranti a #Lampedusa. L'hotspot è al collasso e in condizioni igienico-sanitarie precarie. La visita della… -