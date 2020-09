**Migranti: Musumeci, 'restiamo vigili, non indietreggiamo di un centimetro'** (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Col governo "restano diversità di vedute. Ci hanno presentato alcune iniziative ma slegate da un calendario. Noi abbiamo chiesto che non arrivino più navi delle Ong e che la Ue faccia la sua parte. Siamo contrari all'ampliamento di hot spot, ovunque si trovino nell'isola. Abbiamo spiegato che Lampedusa vive forti tensioni sociali" e il premier Giuseppe Conte "ha assicurato interventi economici a sostegno. Abbiamo detto al governo che restiamo vigili, non indietreggiamo di un solo centimetro". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, all'uscita da Palazzo Chigi subito dopo l'incontro sull'emergenza migranti. Leggi su liberoquotidiano

