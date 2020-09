Migranti, Musumeci oggi da Conte: “Le condizioni dell’hotspot di Lampedusa sono disumane” (Di mercoledì 2 settembre 2020) PALERMO – “Ecco le condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook, postando un video girato nel corso dei controlli della task-force predisposta dalla Regione all’interno della struttura di contrada Imbriacola, sulla piu’ grande delle isole Pelagie. Leggi su dire

