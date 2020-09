Migranti: Linardi (Sea Watch), 'molte persone a bordo hanno ustioni da carburante' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "Non è stato semplice dare da magiare alle persone a bordo della Sea Watch 4, non abbiamo più vestiti di riserva e abbiamo cominciato a razionare l'acqua. E poi ci sono molte persone che riportano ustioni da carburante". E' la denuncia di Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, ad Agorà su Rai3. "Le ustioni sul corpo - dice - sono una cosa che osserviamo spesso, per la miscela di benzina e carburante che si forma sul barchino". E ha detto che "un ragazzo di 17 anni è stato evacuato d'urgenza" per le ustioni riportate. Leggi su liberoquotidiano

