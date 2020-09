Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hotspot” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Entro due giorni il governo svuoterà l’hotspot di Lampedusa. E lo stesso esecutivo sta studiando misure economiche per sostenere le attività e i cittadini di Lampedusa. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, durante il vertice sui Migranti a Palazzo Chigi con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. All’incontro hanno preso parte anche i ministri Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, Roberto Gualtieri, Paola De Micheli e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. “Lampedusa merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

