Migranti, il piano del governo per Lampedusa e la Sicilia: mutui agevolati e tasse congelate (Di mercoledì 2 settembre 2020) mutui agevolati a pescatori e ristoratori come per le aree del terremoto. Cartelle esattoriali delle aziende in crisi congelate fino a tutto il 2021. Rimozione delle barche dei Migranti che intasano il molo favaloro. Per la Sicilia intera la promessa di mettere a norma anti...

ROMA - Lampedusa come l'epicentro di un sisma. Per l'isola più a sud d'Italia, e per la sua economia basata su pesca e turismo devastata dalle conseguenze delle ondate migratorie prima, dalla paura de ...

Il modello tedesco di accoglienza e integrazione alla prova dei fatti

Quando Safwan Daher, un rifugiato siriano, deve dire cosa pensa della sua nuova città, risponde ridacchiando che Duderstadt, una città vicino a Göttingen che pochi tedeschi saprebbero collocare su una ...

