"Migranti e coronavirus". Repubblica, titolo clamoroso a pagina 15: quello che non si può dire | Guarda (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Sulla rotta dei Migranti ora scatta l'allarme Covid". Se ne accorgono anche Oms e Repubblica, che così titola a pagina 15, forse un po' nascosto per non dare troppo nell'occhio. Ma la notizia è di quelle clamorose: l'organizzazione mondiale parla di "casi raddoppiati in pochi giorni e ospedali allo stremo". Dove? In Libia, ovviamente, a poche miglia dall'Italia. Questo Oms e Repubblica tendono a non sottolinearlo, ma "la rotta dei Migranti" è proprio quella che conduce i Migranti (infetti) dal Nord Africa alle coste di Lampedusa e della Sicilia, anche grazie all'intervento delle navi delle ong, Sea Watch 4 in testa. Traduzione: migliaia di persone contagiate in arrivo sulle nostre coste. Vietato dirlo, però, o ricordarlo in un titolo. ... Leggi su liberoquotidiano

