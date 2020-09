Migranti: Conte, 'tra giovedì e venerdì 2 navi per svuotare hot spot Lampedusa' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Tra giovedì e venerdì arriveranno 2 navi di grandi dimensioni e contiamo così di svuotare Lampedusa. Siamo pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei Migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione. Lampedusa, in particolare, merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro sull'emergenza Migranti con il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello. Leggi su liberoquotidiano

