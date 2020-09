Migranti ammassati all'hotspot di Lampedusa: "Condizioni disumane" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Maurizio Zoppi “Ecco le Condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane!“. Lo scrive sui propri canali social ufficiali il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci. Il governatore, attraverso un video, ha descritto la situazione che si vive nel centro d’accoglienza dell’Isola. “Adesso che si fa? Si dice che è realtà virtuale? Purtroppo è la dimostrazione di quello che diciamo da tempo. I diritti umani vanno praticati, non predicati. Altrimenti è solo retorica. Retorica dell’accoglienza che tante volte diventa business dell’accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall’altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento ... Leggi su ilgiornale

AnnalisaChirico : La gestione migranti è fuori controllo. Mentre s’innesca l’ennesimo scontro istituzionale tra stato e regioni, i mi… - La7tv : #inonda Nicola #Fratoianni contro Daniela #Santanché: 'Ve la prendete con i #migranti perché non siete capaci di da… - redogliog : RT @AlbertoLetizia2: A #Lampedusa non c'è alcuna emergenza. I turisti prendono il sole. I ristoranti fanno affari. E i #migranti ammassati… - Fantadagos : @Musumeci_Staff Se i migranti erano così con il centro destra al governo apriti cielo , è di sinistra lasciamoli tu… - BrunaGueze : RT @AlbertoLetizia2: A #Lampedusa non c'è alcuna emergenza. I turisti prendono il sole. I ristoranti fanno affari. E i #migranti ammassati… -