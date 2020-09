Migranti: al via riunione Conte, Musumeci e Martello, presenti Lamorgese e Di Maio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione a Palazzo Chigi sull'emergenza Migranti tra il premier Giuseppe Conte, il governatore siciliano Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello. All'incontro sono presenti anche i ministri Luciana Lamorgese (Interno), Lorenzo Guerini (Difesa), Roberto Gualtieri (Economia) e Paola De Micheli (Infrastrutture). Il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio partecipa alla riunione in collegamento. Leggi su liberoquotidiano

FiorellaMannoia : Brava gente. Caporalato alla Straberry di Milano, i migranti sfruttati nei campi di fragole: 'Non potevamo bere'… - eziomauro : Migranti, Banksy: 'Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europe… - eziomauro : Viminale: 6.371 tamponi a migranti sbarcati in Sicilia, 3.98 per cento positivi - 366daniele : Una 'bomba' Covid sull'Italia. Il virus 'avanza' tra i migranti - TV7Benevento : Migranti: al via riunione Conte, Musumeci e Martello, presenti Lamorgese e Di Maio... -