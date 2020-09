Migranti: a bordo della Sea watch 4ci sono 98 minori non accompagnati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - A bordo della nave Sea watch 4, tra i 353 Migranti, ci sono anche 98 minori non accompagnati. Tra poco verranno trasbordati anche loro sulla nave quarantena 'Allegra', davanti al porto di Palermo, in attesa di lasciare la nave. Leggi su iltempo

