Meteo: Lombardia, domani soleggiato, ma da domenica possibili piogge (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia permangono oggi condizioni di instabilità a causa della presenza di un vortice depressionario sull'Europa Centrale. Da domani lo stesso vortice traslerà definitivamente verso il Mar Baltico, lasciando spazio al ritorno dell'alta pressione e a condizioni di tempo più soleggiato con temperature in aumento. Tuttavia, viene ritenuto probabile l'arrivo di una nuova perturbazione a partire da domenica con nuove precipitazioni. Le temperature, che da domani a domenica sono previsto in aumento, subiranno quindi un successivo calo. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino Meteo. domani, giovedì 3 settembre, prevalenza di cielo sereno, al più poco nuvoloso sui rilievi ... Leggi su iltempo

