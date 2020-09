METEO, l’anticiclone ci riprova. Ma nuovi attacchi in vista, vediamo quando (Di mercoledì 2 settembre 2020) La ferita apportata dal maltempo di fine agosto è stata di quelle toste, davvero difficili da rimarginare. Il maltempo è stato così violento per il contrapporsi dell’aria calda afromediterranea preesistente con quella molto più fresca nord-atlantica. L’aria fresca alla fine ha avuto la meglio e lo scontro prolungato non è stato indolore, ma lo abbiamo pagato al prezzo di violenti temporali. A seguito dell’irruzione da nord, le temperature sono crollate e l’anticiclone africano è stato spodestato completamente. Ora sull’Italia resta una relativa lacuna barica, con la depressione che lentamente sta portando il suo perno tra l’Europa Centrale ed Orientale. Il Mediterraneo, attualmente “terra di nessuno”, diverrà terreno fertile per l’anticiclone, che proverà a ... Leggi su meteogiornale

