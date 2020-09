Meteo Italia validità due settimane con l’Italia di nuovo sotto ciclone (Di mercoledì 2 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI L’Estate sembra davvero sul viale del tramonto. Passano i giorni ma nei modelli matematici di previsione non s’intravedono segnali convincenti di una ripresa della bella stagione. Anzi, le proiezioni Meteo climatiche verso metà mese suggeriscono nuovi peggioramenti, probabilmente per mano di insidiose gocce fredde che oltre ad apportare fenomeni localmente violenti potrebbero mandare letteralmente in crisi l’Alta Pressione. Ricordiamoci che quando si parla di gocce fredde si fa riferimento a depressioni secondarie in quota, ovvero strutture cicloniche isolatesi dal flusso perturbato principale. In questo caso, ovviamente, il principale sarà il flusso zonale e verrà sostenuto da Depressioni particolarmente potenti collocate tra le Isole Britanniche e la ... Leggi su meteogiornale

