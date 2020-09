METEO Italia: tornano SOLE e CALDO. Attenzione CICLONE prossima settimana (Di mercoledì 2 settembre 2020) METEO SINO ALL’8 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La ferita sul Mediterraneo, derivante dall’intrusione del fronte perturbato di fine agosto, è stata di quelle toste, davvero difficili da rimarginare. Il maltempo è stato così violento per il contrapporsi dell’aria calda afromediterranea preesistente con quella molto più fresca nord-atlantica. Le condizioni METEO vedono ancora la marginale influenza della depressione sul Centro-Est Europa. L’aria fresca alla fine ha avuto la meglio sulla bolla africana, ma il violento contrasto lo abbiamo pagato al prezzo di violenti temporali. A seguito dell’irruzione da nord, le temperature sono crollate e l’antiCICLONE africano è stato spodestato completamente. Ora sull’Italia resta una relativa ... Leggi su meteogiornale

3BMeteo : Buona notizia #meteo: weekend parte con l'anticiclone e temperature settembrine - 3BMeteo : Tendenza #meteo per il weekend. Insidie domenica - CarloB30482104 : RT @WineNewsIt: #Vendemmie d'Europa: stime in crescita sul 2019 in #Francia e #Spagna, in calo l'#Italia. Le previsioni dei tre più grandi… - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo Italia a due settimane, l’Atlantico scatenerà l’AUTUNNO - meteosmaniotto : News Meteo. METEO Italia: migliora e torna il CALDO, con novità rispetto ad Agosto -