Meteo di Settembre, mese autunnale o estivo? Il caldo può essere estremo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Settembre di quest’anno è iniziato con clima fresco, a seguito del crollo termico recentissimo dopo il caldo di fine agosto. Spesso e volentieri, però, negli ultimi anni vediamo sempre più l’estate allungarsi tardivamente, conquistando sempre più la scena settembrina. D’altronde il mese di Settembre, almeno climatologicamente, è da considerarsi in piena regola come un mese estivo soprattutto al Sud dell’Italia, ma anche sulle regioni centrali, nonostante il 1° Settembre segni l’avvio dell’autunno Meteorologico. Quella del 1° Settembre come inizio d’autunno è solo una data stabilita per convenzione. ... Leggi su meteogiornale

