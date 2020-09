Messi, oggi l’incontro tra il papà e Bartomeu: City, Psg e Inter alla finestra (Di mercoledì 2 settembre 2020) oggi andrà in scena il tanto atteso incontro tra il papà di Messi e Bartomeu: ecco tutti gli scenari possibili È il giorno della verità a Barcellona. oggi, molto probabilmente, si capirà il futuro di Lionel Messi: siamo a un punto di svolta. Jorge Messi, papà dell’argentino, incontrerà Josep Bartomeu. Nella capitale catalana si preannuncia un faccia a faccia infuocato, perché le parti restano distanti e nessuno pare disposto a cedere di un millimetro. Messi vuole cambiare aria e questo sarà ribadito nel vertice ma, secondo i media spagnoli, avrebbe aperto al dialogo. La Pulce sarebbe disposta a non esercitare quella clausola risolutiva che (a detta sua e dei suoi legali) gli ... Leggi su calcionews24

