Messaggero: Marcos Senesi è stato offerto anche alla Roma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto scrive Il Messaggero, Marcos Senesi, difensore del Feyenoord accostato al mercato del Napoli, è stato offerto anche alla Roma. “A Trigoria si punta Milik, offrendo Under, Riccardi e 10 milioni. De Laurentiis però vuole anche Veretout e per il centrocampista più il turco mette sul piatto – oltre al centravanti – anche il cartellino di Maksmimovic. Ma c’è di più. Perché ad entrambe le società è stato offerto l’argentino Marcos Senesi, classe ‘97, ex San Lorenzo e ora al Feyenoord al quale è bastato il primo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Messaggero: Marcos Senesi è stato offerto anche alla Roma Il difensore del Feyenoord è nell’orbita di mercato del N… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Marcos La Roma vuole giocare in difesa. Fonseca chiede tre ricambi Il Messaggero La Roma vuole giocare in difesa. Fonseca chiede tre ricambi

Tre difensori centrali. Non uno in meno. È questo l’obiettivo di Fienga e De Sanctis anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio (Vi ...

Rieti, Real Sebastiani ufficializza il biennale a Federico Loschi: «Progetto ambizioso, sono pronto»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza il biennale con la guardia/ala Federico Loschi, che avrà la maglia numero 11. La carriera Loschi nasce a Treviso il 9 febbraio del 1990 e muove i suoi pri ...

Tre difensori centrali. Non uno in meno. È questo l’obiettivo di Fienga e De Sanctis anche alla luce della scelta di Fonseca di continuare con la difesa a tre. Prima però ci sono da piazzare Fazio (Vi ...RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza il biennale con la guardia/ala Federico Loschi, che avrà la maglia numero 11. La carriera Loschi nasce a Treviso il 9 febbraio del 1990 e muove i suoi pri ...