Meret non è incedibile. Il Napoli lo valuta 50 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sembra alquanto incerto il futuro di Alex Meret al Napoli. Il giovane portiere, non è soddisfatto del fatto che Gattuso gli preferisca Ospina e vorrebbe … L'articolo Meret non è incedibile. Il Napoli lo valuta 50 milioni proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

claudioruss : La FIGC informa che nel corso della seduta d’allenamento i calciatori del #Napoli Alex #Meret e Lorenzo #Insigne ha… - napolista : Corsport: Il #Napoli fissa il prezzo di #Meret Per strapparlo al club azzurro servono 50 milioni di euro, l’idea d… - news24_napoli : Meret-Napoli, CorSport: per cederlo servono 50mln, per il prestito non… - antonioilbarone : @ADeLaurentiis MERET NON SI TOCCA - antonioilbarone : @sscnapoli MERET NON SI TOCCA -