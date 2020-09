Mercedesz Henger Instagram, spettacolare in piscina: «Mamma mia che dea!» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli scatti della vacanza in Trentino di Mercedesz Henger continuano a regalare forti emozioni ai suoi numerosi followers (ben oltre 728 mila). Poche ore fa la figlia di Eva Henger ha pubblicato una sua foto in piscina decisamente interessante. Non c’è nulla da fare, questa volta Mercedesz Henger su Instagram si è davvero superata. Il suo fisico super scolpito ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Le numerose ore in palestra hanno dato ottimi frutti e le hanno fatto superare la prova costume senza alcun problema. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Mercedesz Henger Instagram, una sirenetta tra le ... Leggi su urbanpost

