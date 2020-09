Mercedes Classe S, l’evoluzione dell’ammiraglia. Più lusso e tecnologia – FOTO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con la settima generazione, in arrivo nelle concessionarie nel 2021, la Mercedes Classe S aspira a riconfermarsi benchmark del suo segmento, diventando nuovamente l’oggetto del desiderio di capi di Stato, emiri, e ricconi in generale. Parliamo di un prodotto che dal 1972 è il punto di riferimento della produzione Mercedes per comfort, lusso e tecnologia. Il design della nuova generazione rappresenta un’evoluzione del modello uscente, di cui conferma i canoni stilistici pur nell’ottica di una maggiore purezza delle forme: vanno lette in questo senso, ad esempio, le maniglie retrattili presenti sulla fiancata. Le misure sono extralarge: 5,18 metri in lunghezza, con un interasse di 3,1 metri. Per chi cerca ancora di più esiste anche una versione da 5,3 metri di ... Leggi su ilfattoquotidiano

