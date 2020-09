Mercedes-Benz Classe S - L'ammiraglia per eccellenza torna per stupire - VIDEO (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Produrre la migliore automobile del mondo": è questo l'obiettivo che la Mercedes-Benz, storicamente, persegue nello sviluppo di ogni nuova generazione della Classe S. E se è vero che in questa affermazione c'è una punta di supponenza, d'altra parte è innegabile che nessun altro modello ha ottenuto tanti primati quanti la Sonderklasse di Stoccarda. Un palmarès che non ha eguali in numerosi campi: connettività, sicurezza, assistenza alla guida, ingegneria meccanica e puro prestigio. Tutte discipline in cui anche il nuovo modello ha l'ambizione di eccellere.Un Mbux rivoluzionario. La settima serie dell'ammiraglia per antonomasia, ordinabile da metà settembre in Germania e in consegna a partire da dicembre, veste i panni del riferimento nel settore del lusso per il ... Leggi su quattroruote

