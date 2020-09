Mercato, Karsdorp verso l’Atalanta. Il Verona prende Ilic dal City (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rick Karsdorp è l’erede di Castagne all’Atalanta: prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. Il Verona piazza il colpo Ilic da City di Guardiola Secondo giorno di Mercato ed ancora l’Atalanta protagonista. Dopo la cessione definita di Castagne al Leicester (22 milioni di sterline), il club bergamasco si cautela con Rick Karsdorp. L’olandese della Roma – rientrato dal prestito al Feyenoord – è pronto a trasferirsi a Bergamo ancora con la formula del prestito ma con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, il quale diverrà automatico dopo aver raggiunto il 60% delle presenze stagionali. Prima di andare alla corte di Gasperini, Karsdorp firmerà un rinnovo di contratto con la Roma, vista la scadenza del ... Leggi su zon

