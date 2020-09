Mercato Juventus, Paratici beffato: il terzino volerà in Francia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo ha espressamente richiesto un rinforzo per la catena di destra. Il primo nome è quello di Hector Bellerin che potrebbe, però, trasferirsi in Francia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il ragazzo è corteggiatissimo dal Psg. Il d.s dei transalpini, Leonardo, avrebbe messo sul piatto ben 25 milioni di Euro.Mercato Juventus: Bellerin verso il PsgI Gunners vorrebbero trattenerlo almeno un’altra stagione ma l’offerta garantirebbe la possibilità di investire su nuovi profili così da potenziare la squadra a disposizione di Arteta.Leggi anche:Ramsey Juventus, offerta dalla Premier: la decisione del calciatore La Juventus non ha ancora formalizzato offerte perchè è costretta ... Leggi su juvedipendenza

