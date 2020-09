Meghan, la moglie di Harry, ha trovato serenità e la gentilezza negli USA (Di mercoledì 2 settembre 2020) Con il personale alle loro dipendenze in California, i duchi di Sussex Harry e Meghan sarebbero molto più amichevoli e cordiali di quanto non ricordi lo staff di Kensington Palace, a Londra. Lo rivela il “Sun”, che riporta alcuni commenti, molto positivi, da parte del nuovo staff americano dei Sussex. Ora che vivono in Californi, Harry e Meghan sarebbero in ottimi rapporti con le persone alle loro dipendenze. SembrerebberoArticolo completo: Meghan, la moglie di Harry, ha trovato serenità e la gentilezza negli USA dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

