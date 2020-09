Mediterraneo troppo caldo, fucina di temporali intensi. Meteo estremo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo le ultime stime di previsione, dalla prossima settimana, presumibilmente lunedì, avremo nel Mediterraneo centrale una nuova burrasca. Stavolta piomberà ben più decisa rispetto alla precedente, con un’evoluzione più dinamica, che coinvolgerà praticamente tutta l’Italia. Le acque del Mediterraneo registrano valori termici superiori alla media di riferimento. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato nel corso del mese di agosto 2020, quando si sono ripetute ondate di calore. Ma attualmente, il caldo nel medio e basso Mediterraneo prosegue, e nei prossimi giorni sarà destinato ad aumentare. Ciò farà crescere la temperatura superficiale dei mari, alimentando a dismisura la prossima perturbazione ... Leggi su meteogiornale

Mediterraneo_24 : RT @SeaWatchItaly: Il trasferimento delle 353 persone a bordo di #SeaWatch4 sulla nave quarantena Allegra, al largo di #Palermo, è terminat… - euricona : @MinervaMcGrani1 Ci andranno tranquilla. Ieri sera guardavo un video in cui si parlava di ciò. Sto governo è troppo… - STEFYDARK8 : @BimbaElettrica3 No dai , troppo lontano ???? Anche nel Mediterraneo mi sta' benissimo - sy_healthy : @palanti @ACurino Si!!!! Anche impegnativo raggiungerla ma Mediterraneo è il mio film preferito è ci tenevo troppo!… - TerlizziGerardo : RT @GiorgiaMeloni: Almeno 20 mila immigrati sarebbero pronti a partire dalla Libia verso le nostre coste. Posizione FDI non cambia: #BLOCCO… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo troppo Dal Sahel al Libano, ecco il risiko del Mediterraneo. Parla l'Amb. Minuto Rizzo Formiche.net Mediterraneo troppo caldo, fucina di temporali intensi. Meteo estremo

Secondo le ultime stime di previsione, dalla prossima settimana, presumibilmente lunedì, avremo nel Mediterraneo centrale una nuova burrasca. Stavolta piomberà ben più decisa rispetto alla precedente, ...

Grecia-Turchia, perché Kastellorizo può diventare la "Sarajevo" del Mediterraneo

Segnatevi questo nome: "Kastellorizo” (Castelrosso). E’ un’isola greca, non di quelle famose per il turismo e la movida. Segnatelo perché può essere la scintilla che fa scoppiare la guerra nel Mediter ...

Secondo le ultime stime di previsione, dalla prossima settimana, presumibilmente lunedì, avremo nel Mediterraneo centrale una nuova burrasca. Stavolta piomberà ben più decisa rispetto alla precedente, ...Segnatevi questo nome: "Kastellorizo” (Castelrosso). E’ un’isola greca, non di quelle famose per il turismo e la movida. Segnatelo perché può essere la scintilla che fa scoppiare la guerra nel Mediter ...