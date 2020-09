Maya è il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers ed è dedicato al suo gatto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers è Maya, come il suo gatto. La prossima prova da solista del chitarrista degli RHCP uscirà il 23 ottobre su etichetta Timesig, con una dedica che è già stata annunciata ed è indirizzata al suo migliore amico a quattro zampe. L’ispirazione musicale è invece tratta dalla jungle music ma anche dall’hardcore e alla breakbeat. Maya sarà quindi un disco strumentale elettronico ed è anticipato dal singolo che l’artista ha rilasciato in anteprima. Si tratta di Amethbowl ed è il primo brano pubblicato prima del rilascio dell’album: “Non sono più interessato al canto o ... Leggi su optimagazine

