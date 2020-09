Matteo Renzi firma la norma per sbloccare gli stadi dai vincoli delle Sovrintendenze. Che per ora bloccano il nuovo Franchi di Firenze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Matteo Renzi firma un emendamento che svuota il potere delle Sovrintendenze e alleggerisce i vincoli architettonici sugli stadi. D’ora in poi, l’esigenza di riammodernare gli impianti sportivi verrà prima della tutela. La norma è stata inserita nel decreto Semplificazioni che deve ottenere ancora il via libera dal Senato e interessa in particolare a Firenze, la città di cui Renzi è stato sindaco: il progetto del nuovo stadio Franchi per ora è bloccato proprio da un parere negativo dalla Sovrintendenza. La politica sta riscoprendo la sua passione, in fondo mai sopita, per gli stadi. Ogni governo partorisce ... Leggi su ilfattoquotidiano

