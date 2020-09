Massachusetts, sconfitta storica per la famiglia Kennedy (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il settantaquattrenne senatore Ed Markey ha sconfitto nelle primarie democratiche in Massachusetts il trentanovenne Joe Kennedy. Si tratta di una sconfitta storica per la “dinastia” Kennedy: è la prima volta che un esponente della famiglia di origine irlandese che diede agli Usa il presidente John Fitzgerald viene sconfitta nel Massachusetts. Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Massachusetts, sconfitta storica per la famiglia Kennedy - akenatoth : @nomfup @EdMarkey @RepJoeKennedy @justicedems Prima sconfitta di sempre di un Kennedy in Massachusetts. Decisione m… -

Ultime Notizie dalla rete : Massachusetts sconfitta Usa 2020: l'erede dei Kennedy è il primo sconfitto nel feudo di famiglia la Repubblica Massachusetts, sconfitta storica per la famiglia Kennedy

Il settantaquattrenne senatore Ed Markey ha sconfitto nelle primarie democratiche in Massachusetts il trentanovenne Joe Kennedy. Si tratta di una sconfitta storica per la “dinastia” Kennedy: è la prim ...

Usa 2020, Joseph Kennedy perde in Massachusetts: primo ad essere sconfitto nella sua famiglia

Il deputato dem Joseph Kennedy III diventa il primo esponente della sua blasonata dinastia a perdere nella roccaforte di famiglia del Massachusetts, nelle primarie per un seggio al Senato. Lo riportan ...

Il settantaquattrenne senatore Ed Markey ha sconfitto nelle primarie democratiche in Massachusetts il trentanovenne Joe Kennedy. Si tratta di una sconfitta storica per la “dinastia” Kennedy: è la prim ...Il deputato dem Joseph Kennedy III diventa il primo esponente della sua blasonata dinastia a perdere nella roccaforte di famiglia del Massachusetts, nelle primarie per un seggio al Senato. Lo riportan ...