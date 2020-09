Massa muscolare, un’arancia al giorno per non perderla (Di mercoledì 2 settembre 2020) La perdita della Massa muscolare dopo i 50 anni è piuttosto comune, proprio come l’insorgenza delle rughe e dei capelli bianchi. «Gli ultra cinquantenni perdono fino all’uno per cento della loro Massa muscolare ogni anno: questa condizione interessa più di 50 milioni di persone in tutto il mondo», spiega la ricercatrice Ailsa Welch, della Norwich Medical School. «È un grosso problema, che può portare a fragilità, diabete di tipo 2, ridotta qualità della vita». Ma un segreto per limitare i danni esiste, ed è anche facilmente accessibile, come dimostra lo studio dell'Università dell'East Anglia: basta aggiungere alla propria alimentazione della vitamina C. «Sappiamo che il consumo di questa vitamina è legato alla ... Leggi su gqitalia

