Marvel's Avengers incontra Panini Comics che celebra il gioco con l'arrivo di variant cover in edizione limitata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grazie a un universo narrativo in continua espansione su ogni tipologia di medium, dai fumetti al cinema, dalle serie TV alle serie animate, fino ad arrivare ai videogiochi, Marvel nutre da oltre ottant'anni le fantasie degli appassionati di ogni età.Per celebrare il lancio dell'attesissimo Marvel's Avengers, l'esperienza videoludica definitiva che vede protagonisti i supereroi più amati di tutti i tempi, Panini Comics annuncia attraverso un comunicato stampa una serie di variant cover a tiratura limitata che faranno gola ai tantissimi appassionati del genere, opere super esclusive che avranno come protagonisti Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Ms. Marvel e Black Widow.Un'occasione unica per mettere ... Leggi su eurogamer

