Marvel's Avengers giocato in diretta alle 12! Alla scoperta dell'attesissimo titolo con il nostro Alberto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sarà disponibile per tutti a partire dal 4 settembre ma già oggi possiamo mostrarvi in diretta uno dei giochi più attesi di questo fine 2020. Marvel's Avengers riuscirà a fugare i dubbi dimostrati sin dall'annuncio e confermati anche nelle diverse fasi beta?In attesa della nostra recensione che è già in lavorazione, il nostro Alberto "Wochinimen" Naso è pronto a mostrarci in live la versione PC del gioco. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire in diretta l'effettiva esperienza di gioco proposta da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal senza alcun taglio o filtro e per dare risposta a parecchi interrogativi. Per esempio, le microtransazioni sono davvero trascurabili?Per seguire la diretta potete ... Leggi su eurogamer

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Marvel’s Avengers Superior Seminar | Iron Man - kalas_it : Marvel's Avengers, la Beta è stata un successo: ci hanno giocato 6 milioni di utenti - Multiplayerit : Marvel's Avengers: Kate Bishop è la nuova eroina presentata alla War Table 3 - lojuventino91 : Marvel's AVENGERS - L'inizio di una Nuova Avventura?!?? - cellicom : Marvel’s Avengers, il terzo War Table presenta Kate Bishop – -