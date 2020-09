Martina Colombari in forma stratosferica a 45 anni: la spaccata su Instagram (Di mercoledì 2 settembre 2020) A 45 anni Martina Colombari è splendida e conquista Instagram con una spaccata. Sembra proprio che il tempo si sia fermato per l’ex Miss Italia che si tiene in forma grazie a una dieta equilibrata e tanto sport. Era il 1991 quando la Colombari, a soli 16 anni, conquistò la corona di più bella d’Italia iniziando una carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha vista passare dalle passerelle alla tv sino al cinema. Nel corso degli anni molte cose sono cambiate nella vita di Martina, ma lei è rimasta quella di sempre: sorridente e appassionata di sport. Nel 2004 ha sposato Billy Costacurta: un amore solido che dura ancora oggi, testimoniato da dediche romantiche e selfie su ... Leggi su dilei

Martina Colombari mostruosa, a 45 anni questo gesto con assoluta naturalezza: una foto da urlo Liberoquotidiano.it

Cultura: Regione, produzione La Contrada antidoto alla mestizia

