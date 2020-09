Marina di Massa, la sorella delle giovani vittime: 'L'albero mi ha sfiorato la tempia, ho pregato Malak di rimanere sveglia' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Racconta dell 'albero che le ha sfiorato la tempi a prima di cadere sulle sorelle . Nissrin, la sorella delle due bambine torinesi di origini marocchine morte domenica in un campeggio a Marina di ... Leggi su leggo

GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - Agenzia_Ansa : Albero sulla tenda, due gli indagati. Il papà delle sorelline morte nel camping a Marina di Massa: 'Chiedo giustizi… - SkyTG24 : Albero caduto a Marina di Massa, due avvisi di garanzia per la morte delle sorelle - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Oggi l'autopsia sui corpi delle due sorelline morte per la caduta di un albero nel campeggio di Marina di Massa dove erano in v… - ve10ve : RT @nzingaretti: Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro genitori… -