Maria De Filippi pronta per fare la nonna | Cambiamento di vita per la regina della Tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pochi giorni fa, Maria De Filippi ha festeggiato il venticinquesimo anniversario di matrimonio con Maurizio Costanzo. Il loro è un legame molto profondo che la coppia ama vivere con estrema riservatezza, pur essendo sempre in video per lavoro. Maria De Filippi ha confessato anche al settimanale Gente di sentirsi già pronta per fare la nonna. Da poco il figlio Gabriele è andato a convivere con la sua fidanzata e alla regina della Tv non dispiacerebbe vestire presto i panni della nonna. “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia,” si è sbilanciata Maria. Insomma, sembra proprio che ... Leggi su giornal

